Міноборони назвало результати "Рамштайну": Допомога зі снарядами, більше ракет ППО, дрони

Фото: Facebook Рустем Умєров

Під час засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" партнери анонсували пакети допомоги Україні з боєприпасами різних калібрів, буде "більше ракет" для української протиповітряної оборони, а перші безпілотники від Коаліції дронів надійдуть вже цього місяця. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Він написав, що учора українська делегація мала "дуже важливу зустріч" у Вісбадені з військовим керівництвом ключових країн-партнерів – Україна презентувала план на 2024 рік, озвучила критичні потреби українських Сил оборони, ознайомила з останніми досягненнями щодо побудови фортифікацій.

Сьогодні ж українська команда мала окрему зустріч з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном та головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, повідомив посадовець.

Сторони обговорили план України на 2024 рік, будівництво фортифікацій, посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби, а окремим пунктом стали далекобійні засоби ураження, зауважив Умєров.

За його словами, на сьогоднішньому "Рамштайні" коаліція країн-партнерів "продемонструвала свою єдність та активність у допомозі Україні".

Головною темою засідання стали боєприпаси – партнери заявили про пакети допомоги, в які входять артилерійські снаряди 155 мм, 152 мм, 105 мм та інших калібрів, написав голова Міноборони.

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Також він анонсував "більше ракет" для українських систем ППО і подякував очільнику Міноборони Німеччини Борису Пісторіусу, котрий зазначив, що "небо над Україною належить українцям".

Умєров написав, що допомогти закрити українське небо мають і винищувачі F-16 – країна "активно працює" з усіма залученими партнерами, зокрема США, Данією, Бельгією, Нідерландами, Румунією, аби літаки були в Україні "якнайшвидше".

Голова оборонного відомства повідомив, що декілька країн приєдналися до дронової коаліції та зробили внески, а перші постачання дронів в Україну будуть уже в березні.

Також з партнерами обговорюється можливість інвестицій в українське виробництво тих безпілотників, котрі вже показали свою ефективність на полі бою, зазначив посадовець.

Окрім цього Умєров мав низку двосторонніх зустрічей з представниками Німеччини, Швеції, Греції, Франції, Болгарії, Словаччини та Португалії.

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Міністр оборони США, відкриваючи 20 засідання у форматі "Рамштайн", заявив, що Сполучені Штати шукають варіанти безперебійної допомоги Україні.

Міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без далекобійних ракет Taurus.

Міністр оборони Беліьгії Людивін Дедондер заявив, що уряд країни передасть Україні пакет військової допомоги на суму $450 млн. До нього увійдуть майже три сотні бойових броньованих машин LMV, а також три мінні тральники.

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