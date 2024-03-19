Шеф Пентагону відкрив 20-й Рамштайн. США шукають способи безперебійної допомоги Україні

Ллойд Остін запевнив, що союзники не допустять поразки України у війні

Ллойд Остін (Фото: ЕРА, MAST IRHAM)

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 20 засідання у форматі "Рамштайн", заявив, що Сполучені Штати шукають варіанти безперебійної допомоги Україні.

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"Зараз ми віднаходимо способи для того, аби безперебійно допомагати Україні в рамках усіх наших потужностей", – сказав він.

Це необхідно для того, щоб Україна могла здійснювати чергові атаки заради довготермінової безпеки.

"Сьогодні наш меседж доволі чіткий. США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього. І весь вільний світ цього не допустить", – заявив Остін.

У Міноборони раніше повідомили, що на сьогоднішньому "Рамштайні" обговорюватимуть надання Україні систем протиповітряної оборони та ракет до них, а також ракет дальнього радіуса дії.

"Постійним пунктом обговорення лишаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Від України у 19-му "Рамштайні", що відбулося 14 лютого, взяли участь головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр оборони.

Того ж дня міністр оборони Умєров повідомив про результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони Україні у форматі "Рамштайн". Зокрема, офіційно розпочалася робота коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони та дронової коаліції.

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