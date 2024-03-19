Шеф Пентагона открыл 20-й Рамштайн. США ищут способы бесперебойной помощи Украине

Ллойд Остин заверил, что союзники не допустят поражения Украины в войне

Ллойд Остин (Фото: ЕРА, MAST IRHAM)

Министр обороны США Ллойд Остин, открывая 20 заседания в формате "Рамштайн", заявил, что Соединенные Штаты ищут варианты бесперебойной помощи Украине.

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"Сейчас мы находим способы для того, чтобы бесперебойно помогать Украине в рамках всех наших мощностей", – сказал он.

Это необходимо для того, чтобы Украина могла совершать очередные атаки ради долгосрочной безопасности.

"Сегодня наш месседж достаточно четкий. США не допустят, чтобы Украина проиграла. Наша коалиция не позволит этого. И весь свободный мир этого не допустит", – заявил Остин.

В Минобороны ранее сообщили, что на сегодняшнем "Рамштайне" будут обсуждать предоставление Украине систем противовоздушной обороны и ракет к ним, а также ракет дальнего радиуса действия.

"Постоянным пунктом обсуждения остаются артиллерийские снаряды, особенно калибра 155 мм, современные системы РЭБ и РЭР, бронетехника", – говорится в сообщении пресс-службы.

От Украины в 19-м "Рамштайне", состоявшемся 14 февраля, приняли участие главнокомандующий Александр Сырский, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны.

В тот же день министр обороны Умеров сообщил о результатах 19-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В частности, официально началась работа коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне и дроновой коалиции.

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