Конгресмени обох партій написали листа Остіну. Просять ATACMS для України і не тільки

У спільній заяві законодавці просять міністра оборони США допомогти розв'язати питання з нестачею боєприпасів у ЗСУ

ATACMS (Фото: USAASC)

Двопартійна група американських законодавців закликає голову Пентагону Ллойда Остіна передати Україні далекобійні ракети ATACMS та допомогти українським військовим з артилерійськими снарядами. Копію листа опублікував у Facebook нардеп від Слуги народу, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв.

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Документ підписали члени Палати представників Майкл Тернер, Джеральд Конноллі, Бретт Гатрі, Лінда Санчез, Ніл Данн, Брендан Бойл, Енн Вагнер, Рік Ларсен, Браян Фіцпатрік, Дональд Норкросс та Річ Маккормік.

У своїй заяві вони просять шефа Пентагону допомогти розв'язати проблему нестачі боєприпасів для України, і якщо для цього існують якісь перешкоди – надати детальне пояснення цьому.

За словами Чернєва, минулого разу саме так спрацювала схема з танками Leopard, які Україна отримала від Німеччини після анонсу передачі Вашингтоном танків Abrams.

Фото: Єгор Чернєв/Facebook

Наприкінці жовтня росіяни написали, що дві ракети ATACMS знищили три пускові ЗРК С-400 під Луганськом. За кілька днів ЗСУ підтвердили удари по ППО росіян у Криму та під Луганськом.

В інтерв'ю The Economist ексголовком ЗСУ Залужний заявив, що Україна вже била по Криму ракетами ATACMS.

До початку листопада провідні республіканці США просили президента Байдена про ATACMS більшої дальності для ЗСУ.

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