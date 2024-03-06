Конгресмени обох партій написали листа Остіну. Просять ATACMS для України і не тільки
ATACMS (Фото: USAASC)

Двопартійна група американських законодавців закликає голову Пентагону Ллойда Остіна передати Україні далекобійні ракети ATACMS та допомогти українським військовим з артилерійськими снарядами. Копію листа опублікував у Facebook нардеп від Слуги народу, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв.

Документ підписали члени Палати представників Майкл Тернер, Джеральд Конноллі, Бретт Гатрі, Лінда Санчез, Ніл Данн, Брендан Бойл, Енн Вагнер, Рік Ларсен, Браян Фіцпатрік, Дональд Норкросс та Річ Маккормік.

У своїй заяві вони просять шефа Пентагону допомогти розв'язати проблему нестачі боєприпасів для України, і якщо для цього існують якісь перешкоди – надати детальне пояснення цьому.

За словами Чернєва, минулого разу саме так спрацювала схема з танками Leopard, які Україна отримала від Німеччини після анонсу передачі Вашингтоном танків Abrams.

Фото: Єгор Чернєв/Facebook
Фото: Єгор Чернєв/Facebook

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