Конгрессмены обеих партий написали письмо Остину. Просят ATACMS для Украины и не только
Двухпартийная группа американских законодателей призывает главу Пентагона Ллойда Остина передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и помочь украинским военным с артиллерийскими снарядами. Копию письма опубликовал в Facebook нардеп от Слуги народа, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Егор Чернев.
Документ подписали члены Палаты представителей Майкл Тернер, Джеральд Коннолли, Бретт Гатри, Линда Санчез, Нил Данн, Брендан Бойл, Энн Вагнер, Рик Ларсен, Брайан Фицпатрик, Дональд Норкросс и Рич Маккормик.
В своем заявлении они просят шефа Пентагона помочь решить проблему нехватки боеприпасов для Украины, и если для этого существуют какие-то препятствия – предоставить подробное объяснение этому.
По словам Чернева, в прошлый раз именно так сработала схема с танками Leopard, которые Украина получила от Германии после анонса передачи Вашингтоном танков Abrams.
- В конце октября россияне написали, что две ракеты ATACMS уничтожили три пусковых ЗРК С-400 под Луганском. Через несколько дней ВСУ подтвердили удары по ПВО россиян в Крыму и под Луганском.
- В интервью The Economist экс-главком ВСУ Залужный заявил, что Украина уже била по Крыму ракетами ATACMS.
- В начале ноября ведущие республиканцы США просили президента Байдена об ATACMS большей дальности для ВСУ.
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