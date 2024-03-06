Конгрессмены обеих партий написали письмо Остину. Просят ATACMS для Украины и не только

В совместном заявлении законодатели просят министра обороны США помочь решить вопрос с нехваткой боеприпасов в ВСУ

ATACMS (Фото: USAASC)

Двухпартийная группа американских законодателей призывает главу Пентагона Ллойда Остина передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и помочь украинским военным с артиллерийскими снарядами. Копию письма опубликовал в Facebook нардеп от Слуги народа, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Егор Чернев.

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Документ подписали члены Палаты представителей Майкл Тернер, Джеральд Коннолли, Бретт Гатри, Линда Санчез, Нил Данн, Брендан Бойл, Энн Вагнер, Рик Ларсен, Брайан Фицпатрик, Дональд Норкросс и Рич Маккормик.

В своем заявлении они просят шефа Пентагона помочь решить проблему нехватки боеприпасов для Украины, и если для этого существуют какие-то препятствия – предоставить подробное объяснение этому.

По словам Чернева, в прошлый раз именно так сработала схема с танками Leopard, которые Украина получила от Германии после анонса передачи Вашингтоном танков Abrams.

Фото: Егор Чернев/Facebook

В конце октября россияне написали, что две ракеты ATACMS уничтожили три пусковых ЗРК С-400 под Луганском. Через несколько дней ВСУ подтвердили удары по ПВО россиян в Крыму и под Луганском.

В интервью The Economist экс-главком ВСУ Залужный заявил, что Украина уже била по Крыму ракетами ATACMS.

В начале ноября ведущие республиканцы США просили президента Байдена об ATACMS большей дальности для ВСУ.

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