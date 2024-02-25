Ракети ATACMS на 300 км. Зеленський: Я знаходжусь у позитиві від нещодавньої відповіді партнерів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2024" заявив, що Україні необхідні далекобійні ракети ATACMS й Росія розуміє, "що ми будемо з цим робити". Він наголосив, що позитивно оцінює нещодавню відповідь партнерів щодо цієї зброї.

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За словами Зеленського, Україна вже довго працює над отриманням далекобійної зброї, і зазначив, що "утримається від деталей" щодо того, для чого саме Україна буде їх використовувати.

"Я перебуваю в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї", — наголосив глава держави.

19 лютого американський канал NBC News із посиланням на двох неназваних чиновників заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над наданням Україні балістичних ракет ATACMS ще більшої дальності.

Наприкінці жовтня росіяни написали, що дві ракети ATACMS знищили три пускові ЗРК С-400 під Луганськом. За кілька днів ЗСУ підтвердили удари по ППО росіян у Криму та під Луганськом.

В інтерв'ю The Economist головком ЗСУ Залужний заявив, що Україна вже била по Криму ракетами ATACMS.

До початку листопада провідні республіканці США просили Байдена про ATACMS більшої дальності для ЗСУ.

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