Ракеты ATACMS на 300 км. Зеленский: Я нахожусь в позитиве от недавнего ответа партнеров

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2024" заявил, что Украине необходима дальнобойная ракета ATACMS и Россия понимает, "что мы будем с этим делать". Он подчеркнул, что положительно оценивает недавний ответ партнеров по этому оружию.

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По словам Зеленского, Украина уже долго работает над получением дальнобойного оружия и отметил, что "воздержится от деталей" относительно того, для чего именно Украина будет их использовать.

"Я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию", – подчеркнул глава государства.

19 февраля американский канал NBC News со ссылкой на двух неназванных чиновников заявил, что администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине баллистических ракет ATACMS еще большей дальности.

В конце октября россияне написали, что две ракеты ATACMS уничтожили три пусковых ЗРК С-400 под Луганском. Спустя несколько дней ВСУ подтвердили удары по ПВО россиян в Крыму и под Луганском.

В интервью The Economist главком ВСУ Залужный заявил, что Украина уже била по Крыму ракетами ATACMS.

К началу ноября ведущие республиканцы США просили Байдена об ATACMS большей дальности для ВСУ.

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