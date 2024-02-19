NBC пишет, что Байден работает над передачей Украине ATACMS еще большей дальности

В Пентагоне заявили, что у США ограниченный запас ATACMS и они вряд ли отправят их Украине без нового пакета от Конгресса

Джо Байден (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Американский канал NBC News со ссылкой на двух неназванных чиновников заявил, что администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине баллистических ракет ATACMS еще большей дальности.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По их словам, сейчас США склоняются к передаче Украине ракет ATACMS с дальностью, которая позволит наносить удары по временно оккупированному Крыму.

Отмечается, что представители Пентагона сказали, что у США ограниченный запас этих ракет и их вряд ли отправят в Украине без нового финансирования от Конгресса.

Если Конгресс одобрит продолжение помощи Украине, то США могут включить дальнобойные ATACMS в один из первых пакетов военной помощи.

Также у США есть боеприпасы и артиллерия, готовые к немедленной отправке в Украину, если финансирование будет одобрено.

В конце октября россияне написали, что две ракеты ATACMS уничтожили три пусковых ЗРК С-400 под Луганском. Спустя несколько дней ВСУ подтвердили удары по ПВО россиян в Крыму и под Луганском.

В интервью The Economist главком ВСУ Залужный заявил, что Украина уже била по Крыму ракетами ATACMS.

К началу ноября ведущие республиканцы США просили Байдена об ATACMS большей дальности для ВСУ.

Читайте также: Гроза аэродромов. Украина впервые ударила ATACMS: как это повлияет на войну