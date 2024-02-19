NBC пише, що Байден працює над переданням Україні ATACMS ще більшої дальності

У Пентагоні заявили, що США мають обмежений запас ATACMS і вони навряд чи відправлять їх Україні без нового пакета від Конгресу

Джо Байден (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Американський канал NBC News з посиланням на двох неназваних чиновників заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над наданням Україні балістичних ракет ATACMS ще більшої дальності.

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За їх словами, зараз США схиляються до передання Україні ракет ATACMS з дальністю, яка дозволить завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму.

Зазначається, що представники Пентагону сказали, що у США обмежений запас цих ракет і їх навряд чи відправлять в Україну без нового фінансування від Конгресу.

Якщо Конгрес схвалить продовження допомоги Україні, США можуть внести далекобійні ATACMS до одного з перших пакетів військової допомоги.

Також у США є боєприпаси та артилерія, готові до негайного відправлення в Україну, якщо фінансування буде схвалено.

Наприкінці жовтня росіяни написали, що дві ракети ATACMS знищили три пускові ЗРК С-400 під Луганськом. За кілька днів ЗСУ підтвердили удари по ППО росіян у Криму та під Луганськом.

В інтерв'ю The Economist головком ЗСУ Залужний заявив, що Україна вже била по Криму ракетами ATACMS.

До початку листопада провідні республіканці США просили Байдена про ATACMS більшої дальності для ЗСУ.

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