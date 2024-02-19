NBC пише, що Байден працює над переданням Україні ATACMS ще більшої дальності
Джо Байден (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Американський канал NBC News з посиланням на двох неназваних чиновників заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над наданням Україні балістичних ракет ATACMS ще більшої дальності.

За їх словами, зараз США схиляються до передання Україні ракет ATACMS з дальністю, яка дозволить завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму.

Зазначається, що представники Пентагону сказали, що у США обмежений запас цих ракет і їх навряд чи відправлять в Україну без нового фінансування від Конгресу.

Якщо Конгрес схвалить продовження допомоги Україні, США можуть внести далекобійні ATACMS до одного з перших пакетів військової допомоги.

Також у США є боєприпаси та артилерія, готові до негайного відправлення в Україну, якщо фінансування буде схвалено.

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