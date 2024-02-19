NBC пише, що Байден працює над переданням Україні ATACMS ще більшої дальності
Американський канал NBC News з посиланням на двох неназваних чиновників заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над наданням Україні балістичних ракет ATACMS ще більшої дальності.
За їх словами, зараз США схиляються до передання Україні ракет ATACMS з дальністю, яка дозволить завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму.
Зазначається, що представники Пентагону сказали, що у США обмежений запас цих ракет і їх навряд чи відправлять в Україну без нового фінансування від Конгресу.
Якщо Конгрес схвалить продовження допомоги Україні, США можуть внести далекобійні ATACMS до одного з перших пакетів військової допомоги.
Також у США є боєприпаси та артилерія, готові до негайного відправлення в Україну, якщо фінансування буде схвалено.
- Наприкінці жовтня росіяни написали, що дві ракети ATACMS знищили три пускові ЗРК С-400 під Луганськом. За кілька днів ЗСУ підтвердили удари по ППО росіян у Криму та під Луганськом.
- В інтерв'ю The Economist головком ЗСУ Залужний заявив, що Україна вже била по Криму ракетами ATACMS.
- До початку листопада провідні республіканці США просили Байдена про ATACMS більшої дальності для ЗСУ.
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