Минобороны назвало результаты "Рамштайна": Помощь со снарядами, больше ракет ПВО, дроны

Фото: Facebook Рустем Умеров

Во время заседания контактной группы в формате "Рамштайн" партнеры анонсировали пакеты помощи Украине с боеприпасами разных калибров, будет "больше ракет" для украинской противовоздушной обороны, а первые беспилотники от Коалиции дронов поступят уже в этом месяце. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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Он написал, что вчера у украинской делегации была "очень важная встреча" в Висбадене с военным руководством ключевых стран-партнеров – Украина презентовала план на 2024 год, озвучила критические потребности украинских Сил обороны, ознакомила с последними достижениями по построению фортификаций.

Сегодня же у украинской команды была отдельная встреча с главой Минобороны США Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном, сообщил чиновник.

Стороны обсудили план Украины на 2024 год, строительство фортификаций, усиление украинской ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы, а отдельным пунктом стали дальнобойные средства поражения, отметил Умеров.

По его словам, на сегодняшнем "Рамштайне" коалиция стран-партнеров "продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине".

Главной темой заседания стали боеприпасы – партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм, и других калибров, написал глава Минобороны.

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Также он анонсировал "больше ракет" для украинских систем ПВО и поблагодарил главу Минобороны Германии Бориса Писториуса, который отметил, что "небо над Украиной принадлежит украинцам".

Умеров написал, что помочь закрыть украинское небо должны и истребители F-16 – страна "активно работает" со всеми привлеченными партнерами, в частности, США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией, чтобы самолеты были в Украине "как можно быстрее".

Глава оборонного ведомства сообщил, что несколько стран присоединились к дроновой коалиции и внесли взносы, а первые поставки дронов в Украину будут уже в марте.

Также с партнерами обсуждается возможность инвестиций в украинское производство беспилотников, которые уже показали свою эффективность на поле боя, отметил чиновник.

Кроме того, Умеров имел ряд двусторонних встреч с представителями Германии, Швеции, Греции, Франции, Болгарии, Словакии и Португалии.

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Министр обороны США, открывая 20 заседания в формате "Рамштайн", заявил, что Соединенные Штаты ищут варианты бесперебойной помощи Украине.

Министр обороны Германии анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро, однако без дальнобойных ракет Taurus.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявил, что правительство страны передаст Украине пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут почти три сотни боевых бронированных машин LMV, а также три минных тральщика.

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