Минобороны назвало результаты "Рамштайна": Помощь со снарядами, больше ракет ПВО, дроны
Фото: Facebook Рустем Умеров

Во время заседания контактной группы в формате "Рамштайн" партнеры анонсировали пакеты помощи Украине с боеприпасами разных калибров, будет "больше ракет" для украинской противовоздушной обороны, а первые беспилотники от Коалиции дронов поступят уже в этом месяце. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Он написал, что вчера у украинской делегации была "очень важная встреча" в Висбадене с военным руководством ключевых стран-партнеров – Украина презентовала план на 2024 год, озвучила критические потребности украинских Сил обороны, ознакомила с последними достижениями по построению фортификаций.

Сегодня же у украинской команды была отдельная встреча с главой Минобороны США Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном, сообщил чиновник.

Стороны обсудили план Украины на 2024 год, строительство фортификаций, усиление украинской ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы, а отдельным пунктом стали дальнобойные средства поражения, отметил Умеров.

По его словам, на сегодняшнем "Рамштайне" коалиция стран-партнеров "продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине".

Главной темой заседания стали боеприпасы – партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм, и других калибров, написал глава Минобороны.

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Также он анонсировал "больше ракет" для украинских систем ПВО и поблагодарил главу Минобороны Германии Бориса Писториуса, который отметил, что "небо над Украиной принадлежит украинцам".

Умеров написал, что помочь закрыть украинское небо должны и истребители F-16 – страна "активно работает" со всеми привлеченными партнерами, в частности, США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией, чтобы самолеты были в Украине "как можно быстрее".

Глава оборонного ведомства сообщил, что несколько стран присоединились к дроновой коалиции и внесли взносы, а первые поставки дронов в Украину будут уже в марте.

Также с партнерами обсуждается возможность инвестиций в украинское производство беспилотников, которые уже показали свою эффективность на поле боя, отметил чиновник.

Кроме того, Умеров имел ряд двусторонних встреч с представителями Германии, Швеции, Греции, Франции, Болгарии, Словакии и Португалии.

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  • Министр обороны США, открывая 20 заседания в формате "Рамштайн", заявил, что Соединенные Штаты ищут варианты бесперебойной помощи Украине.

  • Министр обороны Германии анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро, однако без дальнобойных ракет Taurus.

  • Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявил, что правительство страны передаст Украине пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут почти три сотни боевых бронированных машин LMV, а также три минных тральщика.

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