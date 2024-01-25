До коаліції дронів доєдналося ще дві країни: Британія та Швеція – Міноборони

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Черногоренко наголосила, що воювати мають технології, а не люди

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Швеція й Велика Британія долучаються до нещодавно створеної коаліції дронів, яку заснували Україна та Латвія. Про це повідомив пресцентр Міністерства оборони України.

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За даними оборонного відомства, міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня.

Зокрема, про намір приєднатися до коаліції – і стати її співлідером разом з Латвією – оголосила Велика Британія.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко наголосила, що воювати мають технології, а не люди.

"Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю", – заявила вона.

Коаліцію дронів та РЕБ створили Україна та Латвія. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва. Тепер вона налічує чотири країни-учасниці.

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна збільшуватиме виробництво БпЛА: "Будуть отримувати наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо".

6 січня президент Зеленський сказав, що Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ. Опісля цього міністр цифрової трансформації Федоров заявив, що Україна планує організувати масштабне виробництво засобів радіоелектронної боротьби й наземних безпілотних платформ.

12 січня стало відомо, що Велика Британія надасть Україні 200 млн фунтів на виробництво безпілотників, але невідомо, чи дозволять бити ними по Росії.

13 січня віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців долучатись до знищення ворога власноруч і створювати FPV-дрони вдома. Це можна зробити за допомогою проєкту "Народний дрон" від Victory Drones.

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