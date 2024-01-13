Проєкт "Народний дрон". Глава Мінцифри закликав українців створювати FPV-дрони вдома

FPV-дрон (Фото - Facebook Федорова)

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців долучатись до знищення ворога власноруч і створювати FPV-дрони вдома. Це можна зробити за допомогою проєкту "Народний дрон" від Victory Drones.

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Федоров зазначив, що за час повномасштабної війни уряд ухвалив зміни, прибравши блокери і створивши для виробників дронів умови, які дали старт масовому виробництву.

"Саме тому я й казав, що мільйон FPV-дронів за рік – це реалістична ціль. Зараз виробництво розвивається, і поки компанії набирають обертів, особисто можете рухати Україну до перемоги, навіть у тилу", – заявив глава Мінцифри.



Він розповів про проєкт "Народний дрон" від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas.

"Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати семидюймовий FPV-дрон. Під час навчання отримаєте доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев-інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання", – пояснив Федоров.



Після збирання FPV-дрон надсилають інструкторам Victory Drones. Безпілотник проходить перевірку якості збирання й випробування з вагою і, якщо тест успішний, то дрон передадуть військовим.

Старт курсу – що два тижні. Навчання повністю безоплатне, реєстрація тут.



За словами Федорова, учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Понад 80% з них надійшли на перевірку у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати.

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна збільшуватиме виробництво БпЛА: "Будуть отримувати наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо".

6 січня Зеленський сказав, що Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ.

У 2022 році було сім компаній, які могли продавати державі безпілотники, а зараз їх вже понад 70, повідомив Федоров.

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