Військові швидше отримуватимуть БпЛА та РЕБ – Кабмін спростив процедуру

Кабмін підтримав пропозицію Міністерства оборони, яка скасовує низку бюрократичних процедур для передання військовим засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони та міністр цифрової трансформації, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

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У Міноборони зазначили, що тепер допуск дронів та засобів РЕБ до експлуатації відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик.

Також держзамовник зможе закуповувати БПЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

У міністерстві нагадали, що дотепер процес допуску до експлуатації був невиправдано тривалим і передбачав вивчення технічної документації, проведення випробувань, визначення та отримання потреби від ЗСУ. Таку довгу процедуру під час війни Міноборони назвало неприпустимою.

Федоров додав, що це рішення дасть змогу масштабувати виробництво українських РЕБ та БпЛА. Він переконаний, що тепер виробники зможуть активніше розвиватися, реінвестувати прибуток та не витрачати купу часу на бюрократію.

Глава Мінцифри пояснив, що зміни в постанові дадуть змогу:

→ закуповувати державі засоби РЕБ за спрощеною процедурою;

→ збільшити прибуток виробників на 25%;

→ допускати до експлуатації без проведення повторних випробувань і засідання комісії Міноборони;

→ скоротити до 10 днів допуск до експлуатації зразків БпЛА та РЕБ;

→ закуповувати Міноборони та Держспецзв’язку РЕБ за запитом Сил оборони;

→ придбати БпЛА та РЕБ до завершення процедури допуску до експлуатації завдяки акту спільних відомчих випробувань з позитивним висновком або наявності номенклатурного номера НАТО;

→ не затверджувати технічні умови на зразки безпілотних систем та засобів РЕБ у Генштабі ЗСУ.

8 червня 2023 року попередній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна має гарні перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад 1000 км.

15 вересня Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити у 2024 році фінансування оборонно-промислового комплексу усемеро – майже до 55,8 млрд грн.

12 жовтня президент Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову та віцепрем'єр-міністру Федорову цифрувати постачання для Сил оборони.

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