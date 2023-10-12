Зеленський зібрав Ставку. Три питання: виробництво зброї, фронт, Близький Схід

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій обговорив нарощування виробництва української зброї та техніки, а також доручив міністру оборони Рустему Умєрову та віцепрем'єр-міністру Михайлу Федорову цифровізувати постачання для Сил оборони.

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"Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі. Окреме доручення – максимальна цифровізація постачання для Сил оборони", – написав Зеленський.

Також президент заслухав доповіді головкома Валерія Залужного та командувачів Олександра Сирського та Олександра Тарнавського щодо ситуації на східному та південному напрямках.

Третім питанням на Ставці, за словами Зеленського, була ситуація на Близькому Сході.

"Враховуємо всі чинники, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації", – резюмував глава держави.

8 червня 2023 року попередній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна має гарні перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад 1000 км.

15 вересня Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити у 2024 році фінансування оборонно-промислового комплексу усемеро – майже до 55,8 млрд грн.

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