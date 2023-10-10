Президент Володимир Зеленський повідомив про результати офіційного візиту до Румунії: є "хороші домовленості" щодо зброї, рівень стратегічного партнерства між державами, нова залізнична гілка через Молдову. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

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Президент повідомив про "дуже якісний, плідний" візит у Румунію, під час якого відбулись зустрічі з президентом Клаусом Йоганнісом, главами палат парламенту, депутатами та прем'єр-міністром.

"Перше: є хороші домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати всього, але снаряди – плюс, посилення ППО – плюс. Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься", – сказав Зеленський.

По-друге, держави зафіксували, що переходять на рівень стратегічного партнерства, зауважив президент.

"За цим політичним формулюванням – дуже чіткий сенс. Як сказав мені президент Йоганніс, ми можемо покладатися на Румунію. Румунія точно може покладатися на Україну", – пояснив глава держави.

За його словами, Україна та Румунія разом "значно посилять" свій регіон, вже роблять критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці в дунайських портах і на сході Чорного моря.

Також Зеленський анонсував "більше співпраці" між державами.

"Розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць і економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів, яка окреслює, як будемо далі ми рухатися", – зазначив президент.

По-третє, вже "незабаром" буде відкрито нову гілку залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором, повідомив він.

"Разом із Молдовою ми рухаємось і до початку переговорів щодо членства в ЄС – за повної підтримки Румунії. Я вдячний за це", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що у румунському парламенті більшість за Україну, вже "найближчими тижнями" готується спільне засідання урядовців України та Румунії.

"Я вдячний пану президенту Йоганнісу, усьому румунському політичному класу та суспільству", – зазначив президент.

За його словами, стратегічні відносини між Румунією та Україною – "нова сила" для всього Чорноморського регіону, і якщо вдасться реалізувати все заплановане, то у цій частині Європи з’явиться "нове джерело економічного та безпекового розвитку".

"Я дякую всім, хто підтримує нас! Добре, що сьогодні змогли посилити нашу оборону!" – підсумував він.

10 жовтня президент прибув з офіційним візитом до Румунії, де зустрівся з президентом країни.

Зеленський під час візиту до Румунії анонсував надання Україні артилерії і ППО, а також повідомив про домовленість, завдяки якій буде прискорено навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Данія працює над розширенням коаліції країн із відправлення Україні F-16.

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