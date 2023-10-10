Зеленський заявив, що Росія — одна з тих, хто стоїть за атакою ХАМАС на Ізраїль

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія є однією із країн, які стоять за атакою терористів ХАМАС на Ізраїль. Про це він повідомив під час пресконференції у Бухаресті.

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За його словами, Україна вважає, що Росія — це одна з держав, яка допомагала ХАМАС і стоїть за "подібними кроками".

"Я думаю, що відповідь проста, той, хто їх підтримує публічно, зброєю. Не один день, довгий час. Можна побачити, хто дає відповідні сигнали, навіть у соціальних мережах", — сказав Зеленський.

Раніше Зеленський натякнув, що Іран може бути причетний до атаки на Ізраїль, 10 жовтня в Білому домі заявили, що Іран "є співучасником", хоча США не мають доказів, що вказують на його пряму участь в атаках на Ізраїль.

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили прорив із сектору Гази на південь Ізраїлю. Того ж дня уряд заявив про запровадження надзвичайного стану в країні.

8 жовтня ізраїльський уряд оголосив про стан війни.

9 жовтня представник ЦАХАЛ повідомив, що армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС з усіх міст на кордоні із сектором Гази та повернула контроль.

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