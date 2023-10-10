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Зеленський заявив, що Росія — одна з тих, хто стоїть за атакою ХАМАС на Ізраїль

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10.10.2023, 15:43
Зеленський заявив, що Росія — одна з тих, хто стоїть за атакою ХАМАС на Ізраїль - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA/Robert Ghement)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія є однією із країн, які стоять за атакою терористів ХАМАС на Ізраїль. Про це він повідомив під час пресконференції у Бухаресті.

За його словами, Україна вважає, що Росія — це одна з держав, яка допомагала ХАМАС і стоїть за "подібними кроками".

"Я думаю, що відповідь проста, той, хто їх підтримує публічно, зброєю. Не один день, довгий час. Можна побачити, хто дає відповідні сигнали, навіть у соціальних мережах", — сказав Зеленський.

Раніше Зеленський натякнув, що Іран може бути причетний до атаки на Ізраїль, 10 жовтня в Білому домі заявили, що Іран "є співучасником", хоча США не мають доказів, що вказують на його пряму участь в атаках на Ізраїль.

  • 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили прорив із сектору Гази на південь Ізраїлю. Того ж дня уряд заявив про запровадження надзвичайного стану в країні.
  • 8 жовтня ізраїльський уряд оголосив про стан війни.
  • 9 жовтня представник ЦАХАЛ повідомив, що армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС з усіх міст на кордоні із сектором Гази та повернула контроль.

Читайте також: Білий дім: Від рук ХАМАС загинули 11 американців, США допоможуть зі звільненням заручників

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийРосіявійнаІзраїльХАМАСсектор Гази
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