Зеленский заявил, что Россия — одна из тех, кто стоит за атакой ХАМАС на Израиль

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия является одной из стран, которые стоят за атакой террористов ХАМАС на Израиль. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Бухаресте.

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По его словам, Украина считает, что Россия — это одно из государств, кто помогал ХАМАС и стоит за "подобными шагами".

"Я думаю, что ответ прост, тот кто их поддерживает публично, оружием. Не один день, долгое время. Можно увидеть, кто дает соответствующие сигналы, даже в социальных сетях", — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский намекнул, что Иран может быть причастен к атаке на Израиль, 10 октября в Белом доме заявили, что Иран "является соучастником", хотя у США нет доказательств, указывающих на его прямое участие в атаках на Израиль.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.

8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.

9 октября представитель ЦАХАЛ сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

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