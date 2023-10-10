Зеленский заявил, что Россия — одна из тех, кто стоит за атакой ХАМАС на Израиль
10.10.2023, 15:43
Владимир Зеленский (Фото: EPA/Robert Ghement)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия является одной из стран, которые стоят за атакой террористов ХАМАС на Израиль. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Бухаресте.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Украина считает, что Россия — это одно из государств, кто помогал ХАМАС и стоит за "подобными шагами".
"Я думаю, что ответ прост, тот кто их поддерживает публично, оружием. Не один день, долгое время. Можно увидеть, кто дает соответствующие сигналы, даже в социальных сетях", — сказал Зеленский.
Ранее Зеленский намекнул, что Иран может быть причастен к атаке на Израиль, 10 октября в Белом доме заявили, что Иран "является соучастником", хотя у США нет доказательств, указывающих на его прямое участие в атаках на Израиль.
- 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.
- 8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.
- 9 октября представитель ЦАХАЛ сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.
Читайте также: Белый дом: От рук ХАМАС погибли 11 американцев, США помогут с освобождением заложников
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии