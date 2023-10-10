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Зеленский: Есть хорошие договоренности по оружию – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 21:15
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
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Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах официального визита в Румынию: есть "хорошие договоренности" по оружию, уровень стратегического партнерства между государствами, новая железнодорожная ветка через Молдову. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

Президент сообщил об "очень качественном, плодотворном" визите в Румынию, во время которого состоялись встречи с президентом Клаусом Йоханнисом, главами палат парламента, депутатами и премьер-министром.

"Первое: есть хорошие договоренности по оружию. Я не могу сейчас раскрывать всего, но снаряды – плюс, усиление ПВО – плюс. Некоторые вещи еще готовим. Они будут мощными. В Румынии создается Центр подготовки пилотов для F-16, и украинские пилоты будут среди первых, кто будет учиться", – сказал Зеленский.

Во-вторых, государства зафиксировали, что переходят на уровень стратегического партнерства, отметил президент.

"За этой политической формулировкой – очень четкий смысл. Как сказал мне президент Йоханнис, мы можем полагаться на Румынию. Румыния точно может полагаться на Украину", – пояснил глава государства.

По его словам, Украина и Румыния вместе "значительно усилят" свой регион, уже вносят критический вклад в глобальную продовольственную безопасность благодаря сотрудничеству в дунайских портах и на востоке Черного моря.

Также Зеленский анонсировал "больше сотрудничества" между государствами.

"Расширяем наши транспортные коридоры, будет больше рабочих мест и экономических возможностей. Сегодня подписали совместное заявление президентов, очерчивающее, как будем дальше мы двигаться", – отметил президент.

В-третьих, уже "вскоре" будет открыта новая ветка железной дороги через Молдову, которая станет новым транспортным коридором, сообщил он.

"Вместе с Молдовой мы двигаемся и к началу переговоров по членству в ЕС – при полной поддержке Румынии. Я благодарен за это", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что в румынском парламенте большинство за Украину, уже "в ближайшие недели" готовится совместное заседание чиновников Украины и Румынии.

"Я благодарен господину президенту Йоханнису, всему румынскому политическому классу и обществу", – отметил президент.

По его словам, стратегические отношения между Румынией и Украиной – "новая сила" для всего Черноморского региона, и если удастся реализовать все запланированное, то в этой части Европы появится "новый источник развития экономики и безопасности".

"Я благодарю всех, кто поддерживает нас! Хорошо, что сегодня смогли усилить нашу оборону!" – подытожил он.

  • 10 октября президент прибыл с официальным визитом в Румынию, где встретился с президентом страны.
  • Зеленский во время визита в Румынию анонсировал предоставление Украине артиллерии и ПВО, а также сообщил о договоренности, благодаря которой будет ускорено обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
  • Дания работает над расширением коалиции стран по отправке Украины F-16.

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Артём Джерипа
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Владимир ЗеленскийвойнаРумынияКлаус Йоханнис
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