Зеленский собрал Ставку. Три вопроса: производство оружия, цифровизация, Ближний Восток
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудил наращивание производства украинского оружия и техники, а также поручил министру обороны Рустему Умерову и вице-премьер-министру Михаилу Федорову цифровизировать поставки для Сил обороны.
"Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимые. Отдельное поручение – максимальная цифровизация поставок для Сил обороны", – написал Зеленский.
Также президент заслушал доклад главкома Валерия Залужного и командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского по ситуации на восточном и южном направлениях.
Третьим вопросом на Ставке, по словам Зеленского, была ситуация на Ближнем Востоке.
"Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации", – резюмировал глава государства.
- 8 июня 2023 года предыдущий министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины есть хорошие перспективы иметь свои ракеты с дальностью поражения более 1000 км.
- 15 сентября Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить в 2024 году финансирование оборонно-промышленного комплекса в семь раз – почти до 55,8 млрд грн.
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