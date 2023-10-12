Зеленский собрал Ставку. Три вопроса: производство оружия, цифровизация, Ближний Восток

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудил наращивание производства украинского оружия и техники, а также поручил министру обороны Рустему Умерову и вице-премьер-министру Михаилу Федорову цифровизировать поставки для Сил обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимые. Отдельное поручение – максимальная цифровизация поставок для Сил обороны", – написал Зеленский.

Также президент заслушал доклад главкома Валерия Залужного и командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского по ситуации на восточном и южном направлениях.

Третьим вопросом на Ставке, по словам Зеленского, была ситуация на Ближнем Востоке.

"Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации", – резюмировал глава государства.

8 июня 2023 года предыдущий министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины есть хорошие перспективы иметь свои ракеты с дальностью поражения более 1000 км.

15 сентября Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить в 2024 году финансирование оборонно-промышленного комплекса в семь раз – почти до 55,8 млрд грн.

Смотрите также: Зеленский: Есть хорошие договоренности по оружию – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.