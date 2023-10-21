Военные будут быстрее получать беспилотники и средства и РЭБ – Кабмин упростил процедуру
Кабмин поддержал предложение министерства обороны, отменяющее ряд бюрократических процедур для передачи военным средствам радиоэлектронной борьбы и беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны и министр цифровой трансформации, вице-премьер-министр Михаил Федоров .
В Минобороны отметили, что теперь допуск дронов и средств РЭБ к эксплуатации будет производиться на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.
Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭС, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.
В министерстве напомнили, что до сих пор процесс допуска к эксплуатации был неоправданно длительным и предполагал изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение потребности от ВСУ. Такую длительную процедуру во время войны Минобороны назвало недопустимой.
Федоров добавил, что это решение позволит масштабировать производство украинских РЭБ и БПЛА. Он убежден, что теперь производители смогут более активно развиваться, реинвестировать прибыль и не тратить кучу времени на бюрократию.
Глава Минцифры пояснил, что изменения в постановлении позволят:
→ закупать государству средства РЭС по упрощенной процедуре;
→ увеличить прибыль производителей на 25%;
→ допускать к эксплуатации без проведения повторных испытаний и заседания комиссии Минобороны;
→ сократить до 10 дней допуск к эксплуатации образцов БПЛА и РЭБ;
→ закупать Минобороны и Госспецсвязи РЭБ по запросу Сил обороны;
→ купить БпЛА и РЭБ до завершения процедуры допуска к эксплуатации благодаря акту совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или наличия номенклатурного номера НАТО;
→ не утверждать технические условия на образцы беспилотных систем и средств РЭБ в Генштабе ВСУ.
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