Военные будут быстрее получать беспилотники и средства и РЭБ – Кабмин упростил процедуру

Кабмин поддержал предложение министерства обороны, отменяющее ряд бюрократических процедур для передачи военным средствам радиоэлектронной борьбы и беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны и министр цифровой трансформации, вице-премьер-министр Михаил Федоров .

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В Минобороны отметили, что теперь допуск дронов и средств РЭБ к эксплуатации будет производиться на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.

Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭС, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.

В министерстве напомнили, что до сих пор процесс допуска к эксплуатации был неоправданно длительным и предполагал изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение потребности от ВСУ. Такую длительную процедуру во время войны Минобороны назвало недопустимой.

Федоров добавил, что это решение позволит масштабировать производство украинских РЭБ и БПЛА. Он убежден, что теперь производители смогут более активно развиваться, реинвестировать прибыль и не тратить кучу времени на бюрократию.

Глава Минцифры пояснил, что изменения в постановлении позволят:

→ закупать государству средства РЭС по упрощенной процедуре;

→ увеличить прибыль производителей на 25%;

→ допускать к эксплуатации без проведения повторных испытаний и заседания комиссии Минобороны;

→ сократить до 10 дней допуск к эксплуатации образцов БПЛА и РЭБ;

→ закупать Минобороны и Госспецсвязи РЭБ по запросу Сил обороны;

→ купить БпЛА и РЭБ до завершения процедуры допуска к эксплуатации благодаря акту совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или наличия номенклатурного номера НАТО;

→ не утверждать технические условия на образцы беспилотных систем и средств РЭБ в Генштабе ВСУ.

8 июня 2023 года предыдущий министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины есть хорошие перспективы иметь свои ракеты с дальностью поражения более 1000 км.

15 сентября Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить в 2024 году финансирование оборонно-промышленного комплекса в 7 раз – почти до 55,8 млрд грн.

12 октября президент Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и вице-премьер-министру Федорову цифровизировать поставки для Сил обороны.

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