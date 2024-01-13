Проект "Народный дрон". Глава Минцифры призвал украинцев создавать FPV-дроны дома

FPV-дрон (Фото - Facebook Федорова)

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев приобщаться к уничтожению врага собственноручно и создавать FPV-дроны дома. Это можно сделать с помощью проекта "Народный дрон" от Victory Drones.

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Федоров отметил, что за время полномасштабной войны правительство приняло изменения, убрав блокеры и создав для производителей дронов условия, давшие старт массовому производству.

"Именно поэтому я и говорил, что миллион FPV-дронов за год – это реалистичная цель. Сейчас производство развивается, и пока компании набирают обороты, лично можете двигать Украину к победе, даже в тылу", – заявил глава Минцифры.



Он рассказал о проекте "Народный дрон" от Victory Drones фонда технологической помощи Dignitas.

"Это инженерный курс, который научит вас, как дома собрать семидюймовый FPV-дрон. Во время обучения получите доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхев-инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно совещаться и задавать вопросы", – объяснил Федоров.



После сборки FPV-дрон отправляется инструкторам Victory Drones. Беспилотник проходит проверку качества сборки и испытания с весом и, если тест успешный, то дрон передадут военным.

Старт курса – каждые две недели. Обучение полностью бесплатное, регистрация здесь.



По словам Федорова, участники курса уже передали военным более 100 беспилотников. Более 80% из них поступили на проверку в хорошем рабочем состоянии, остальные нужно было немного доработать.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БПЛА: "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Насчет производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".

6 января Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.

В 2022 году было семь компаний, которые могли продавать государству беспилотники, а сейчас их уже более 70, сообщил Федоров.

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