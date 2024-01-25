К коалиции дронов присоединилось еще две страны: Британия и Швеция – Минобороны

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Черногоренко подчеркнула, что воевать должны технологии, а не люди

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Швеция и Великобритания присоединяются к недавно созданной коалиции дронов, основанной Украиной и Латвией. Об этом сообщил пресс-центр Министерства обороны Украины.

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По данным оборонного ведомства, министр обороны Швеции Поль Джонсон объявил об этом решении во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января.

В частности о намерении присоединиться к коалиции – и стать ее солидером вместе с Латвией – объявила Великобритания.

Заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что воевать должны технологии, а не люди.

"Коалиция дронов станет еще одним шагом к реализации этой идеи. Это сохранит много жизней. Усиление и развитие производства беспилотных систем позволит трансформировать армию и сделать новейшие технологии сегодняшней реальностью", – заявила она.

Коалицию дронов и РЭБ создали Украина и Латвия. Решение об этом было принято во время визита Министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев. Теперь она насчитывает четыре страны-участницы.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА: "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Что касается производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".

6 января президент Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ. После этого министр цифровой трансформации Федоров заявил, что Украина планирует организовать масштабное производство средств радиоэлектронной борьбы и наземных беспилотных платформ.

12 января стало известно, что Великобритания предоставит Украине 200 млн фунтов на производство беспилотников, но неизвестно, разрешат ли избивать ими по России.

13 января вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев приобщаться к уничтожению врага собственноручно и создавать FPV-дроны дома. Это можно сделать с помощью проекта "Народный дрон" от Victory Drones.

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