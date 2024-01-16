Міністр оборони Латвії: Коаліція для надання Україні дронів включає вже майже 20 країн

Латвія працює над створенням коаліції з майже 20 країн, щоб надати Україні тисячі безпілотників

Андріс Спрудс (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна працює над створенням коаліції, яка включатиме близько 20 країн, щоб надати Україні тисячі безпілотників, пише Bloomberg.

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Як зазначає видання, це перше свідчення масштабу ініціативи щодо безпілотників для України після оприлюднення плану на зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у грудні.

"Основна мета — зробити все, щоб якомога більше цих безпілотників також було доставлено в Україну", — сказав Спрудс.



Він не надав додаткових подробиць про проєкт, сказавши, що "наразі ми знаходимося на етапі, коли ми наближаємося до 20 партнерів".

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна збільшуватиме виробництво БпЛА: "Будуть отримувати наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо".

12 січня стало відомо, що Велика Британія надасть Україні 200 млн фунтів на виробництво безпілотників, але невідомо, чи дозволять бити ними по Росії.

13 січня віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців долучатись до знищення ворога власноруч і створювати FPV-дрони вдома. Це можна зробити за допомогою проєкту "Народний дрон" від Victory Drones.

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