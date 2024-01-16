Министр обороны Латвии: В коалиции для предоставления Украине дронов уже почти 20 стран

Латвия работает над созданием коалиции из почти 20 стран, чтобы предоставить Украине тысячи беспилотников

Андрис Спрудс (Фото: ЕРА)

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что страна работает над созданием коалиции, которая будет включать около 20 стран, чтобы предоставить Украине тысячи беспилотников, пишет Bloomberg.

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Как отмечает издание, это первое свидетельство масштаба инициативы по беспилотникам для Украины после обнародования плана на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в декабре.

"Основная цель — сделать все, чтобы как можно больше этих беспилотников также было доставлено в Украину", — сказал Спрудс.



Он не предоставил дополнительных подробностей о проекте, сказав, что "пока мы находимся на этапе, когда мы приближаемся к 20 партнерам".