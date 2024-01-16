Министр обороны Латвии: В коалиции для предоставления Украине дронов уже почти 20 стран
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что страна работает над созданием коалиции, которая будет включать около 20 стран, чтобы предоставить Украине тысячи беспилотников, пишет Bloomberg.
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Как отмечает издание, это первое свидетельство масштаба инициативы по беспилотникам для Украины после обнародования плана на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в декабре.
"Основная цель — сделать все, чтобы как можно больше этих беспилотников также было доставлено в Украину", — сказал Спрудс.
Он не предоставил дополнительных подробностей о проекте, сказав, что "пока мы находимся на этапе, когда мы приближаемся к 20 партнерам".
- На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА: "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Что касается производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".
- 12 января стало известно, что Великобритания предоставит Украине 200 млн фунтов на производство беспилотников, но неизвестно, разрешат ли избивать ими по России.
- 13 января вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев приобщаться к уничтожению врага собственноручно и создавать FPV-дроны дома. Это можно сделать с помощью проекта "Народный дрон" от Victory Drones.