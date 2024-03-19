300 броньовиків і не тільки. Бельгія готує найбільший пакет допомоги Україні на $450 млн

Бельгія пообіцяла надати Україні $665 млн допомоги протягом 2024 року. Близько половини цієї суми виділили на додаткові артилерійські боєприпаси

Бронемашина LMV (Фото: Армія Inform)

Бельгійський уряд передасть Україні пакет військової допомоги на суму $450 млн. До нього увійдуть майже три сотні бойових броньованих машин LMV, а також три мінні тральники, передають Belga та Shephard Media з посиланням на міністра оборони країни Людивіна Дедондера.

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Зазначається, що даний пакет допомоги є частиною співпраці між Бельгією та Нідерландами, яка спрямована на посилення військового потенціалу України.

За словами Дедондера, у рамках цієї допомоги Київ отримає артилерійські снаряди й велику кількість бронетехніки – 280 бронемашин Iveco LMV Lynx італійського виробництва.

У рамках цієї співпраці Бельгія забезпечить базове навчання, а Нідерланди — навчання на робочому місці для українських екіпажів кораблів-мінників, пишуть журналісти.

Окрім цього, повідомляється, що Бельгія пообіцяла надати Україні $665 млн військової допомоги протягом 2024 року. Близько половини цієї суми виділили на додаткові артилерійські боєприпаси.

4 січня 2024 року стало відомо, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 в Данію і близько 50 осіб у період з березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

29 січня Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості підписали спільний меморандум про взаєморозуміння з Міноборони Бельгії. Детальніше – тут.

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