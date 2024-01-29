Спільне виробництво певних типів озброєння: Україна та Бельгія підписали меморандум

Заступник Міністра оборони Гаврилюк заявив, що цей меморандум є дуже важливим у контексті питання розвитку вітчизняного ОПК

Фото: Міноборони

Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості підписали спільний меморандум про взаєморозуміння з Міноборони Бельгії. За даними заступника Міністра оборони генерала-лейтенанта Івана Гаврилюка, цей меморандум дає поштовх розвитку двосторонніх відносин, зокрема у сфері оборонного виробництва.

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Гаврилюк наголосив, що цей меморандум є дуже важливим у контексті питання розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу, створення спільних підприємств з партнерами, локалізації оборонного виробництва в Україні. Він наголосив, що це є одним з українських пріоритетів.

За його словами, меморандум окреслює наміри запроваджувати спільні проєкти, спрямовані на зростання потенціалу та обсягів виробництва української оборонної промисловості. Йдеться про плани щодо спільного виробництва певних типів та видів озброєнь, організації ремонту, підготовки спеціалістів та технічного персоналу.

Фото: Міноборони

Також передбачається реалізація інших заходів спрямованих на розбудову в Україні сучасної оборонної індустрії.

"Україна дуже зацікавлена у створенні спільних підприємств, які будуть функціонувати за міжнародними стандартами. Впевнений у нашому подальшому плідному та взаємовигідному співробітництві", – наголосив Гаврилюк.

28 січня Гаврилюк заявив, що у 2023 році Україні вдалося наростити виробництво техніки та озброєння вітчизняного зразка, особливо за окремими номенклатурами, водночас амбітна ціль на 2024 рік – збільшення виробництва.

26 грудня 2023 року перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками в Данії.

3 січня 2024 року стало відомо, що Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії, щоб сприяти навчанню українських льотчиків користуванню літаком американського виробництва.

4 січня стало відомо, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 в Данію і близько 50 осіб в період з березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

22 січня міністр оборони Умєров заявив, що Бельгія планує надати 611 млн євро військової допомоги Україні у 2024 році.

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