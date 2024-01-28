Міноборони: Ціль на 2024 – збільшення виробництва зброї. ОПК може стати локомотивом економіки

Генерал-лейтенант Гаврилюк заявив, що український оборонно-промисловий комплекс зразка 2023 року значно прогресивніший, продуктивніший, ніж 2022 року

Іван Гаврилюк (Фото: АрміяInform)

У 2023 році Україні вдалося наростити виробництво техніки та озброєння вітчизняного зразка, особливо за окремими номенклатурами, водночас амбітна ціль на 2024 рік – збільшення виробництва. Про це заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів в інтерв'ю виданню NV.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Гаврилюк наголосив: український оборонно-промисловий комплекс зразка 2023 року значно прогресивніший, продуктивніший, ніж 2022 року.

Він повідомив, що амбітна ціль на 2024 рік – це збільшення виробництва. Гаврилюк наголосив, що президент Володимир Зеленський визначив завдання щодо збільшення спроможностей вітчизняного обороно-промислового комплексу з виробництва різних типів озброєння, військової техніки, ракет та боєприпасів, максимальної локалізації та масштабування виробництва в Україні.

Він нагадав, що у держбюджеті 2024 року на статтю "озброєння, військова техніка та боєприпаси" для Збройних Сил України виділяється 257 млрд грн. Значна частина фінансового ресурсу буде спрямована на завантаження виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України.

Читайте також: "Треба більше, ніж є на планеті". Чому дефіцит озброєння може стати шансом для України

Гаврилюк звернув увагу на те, що вітчизняна "оборонка" – у пріоритеті, з огляду на виклики сьогодення й потреби Сил оборони.

"Наш ОПК здатен стати локомотивом всієї нашої економіки. Крім того, стимулюючи розвиток та еволюцію власної "оборонки", в такий спосіб ми створюємо й конкурентних гравців для світового ринку озброєнь", – підкреслив він.

На думку заступника міністра, для того щоб українські виробники почувалися впевнено і бачили власні середньострокові та довгострокові перспективи, потрібно забезпечити їх довгостроковими контрактами. Він наголосив, що наявність цих гарантованих державних контрактів – це реальна можливість модернізації виробництв, запуску ліній нової продукції, створення робочих місць і стимуляції ринку праці.

"Це потреба на відповідні спеціальності. А відтак – завдання на підготовку спеціалістів для ОПК для наших вищих та професійних навчальних закладів. Це цикл, який дозволить оживити чимало галузей економіки", – сказав Гаврилюк.

Водночас він додав, що на етапі прискорення розвитку вітчизняної "оборонки" підтримка партнерів, фінансові та технологічні інвестиції є надважливими.

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна збільшуватиме виробництво БпЛА: "Будуть отримувати наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо".

6 січня Зеленський сказав, що Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ.

У 2022 році було сім компаній, які могли продавати державі безпілотники, а зараз їх вже понад 70, повідомив Федоров.

13 січня Федоров закликав українців долучатися до знищення ворога власноруч і створювати FPV-дрони вдома.

Читайте також: Крила перемоги. Чи здатні виробники зброї дати фронту стільки дронів, скільки потрібно