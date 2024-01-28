Минобороны: Цель на 2024 год – производство оружия. ОПК может стать локомотивом экономики

Генерал-лейтенант Гаврилюк заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс образца 2023 года значительно прогрессивнее, чем в 2022 году

Иван Гаврилюк (Фото: АрміяInform)

В 2023 году Украине удалось нарастить производство техники и вооружения отечественного образца, особенно по отдельным номенклатурам, в то же время амбициозная цель на 2024 год – увеличение производства. Об этом заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал в интервью изданию NV.

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Гаврилюк отметил, украинский оборонно-промышленный комплекс образца 2023 года значительно прогрессивнее, производительнее, чем 2022 года.

Он сообщил, что амбициозная цель на 2024 год – это увеличение производства. Гаврилподчеркнул, что президент Владимир Зеленский определил задачу по увеличению возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству различных типов вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, максимальной локализации и масштабирования производства в Украине.

Он напомнил, что в госбюджете 2024 года на статью "вооружение, военная техника и боеприпасы" для Вооруженных Сил Украины выделяется 257 млрд грн. Значительная часть финансового ресурса будет направлена на загрузку производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса Украины.

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Гаврилюк обратил внимание на то, что отечественная "оборонка" – в приоритете, учитывая вызовы современности и потребности Сил обороны.

"Наш ОПК способен стать локомотивом всей нашей экономики. Кроме того, стимулируя развитие и эволюцию собственной "оборонки", таким образом мы создаем и конкурентных игроков для мирового рынка вооружений", – подчеркнул он.

По мнению заместителя министра, для того, чтобы украинские производители чувствовали себя уверенно и видели собственные среднесрочные и долгосрочные перспективы, нужно обеспечить их долгосрочными контрактами. Он подчеркнул, что наличие этих гарантированных государственных контрактов – это реальная возможность модернизации производств, запуска линий новой продукции, создание рабочих мест и стимуляция рынка труда.

"Это потребность на соответствующие специальности. А значит – задача на подготовку специалистов для ОПК для наших высших и профессиональных учебных заведений. Это цикл, который позволит оживить многие отрасли экономики", – сообщил Гаврилюк.

При этом он добавил, что на этапе ускорения развития отечественной "оборонки", поддержка партнеров, финансовые и технологические инвестиции являются сверхважными.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА : "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Что касается производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".

6 января Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.

В 2022 году было семь компаний, которые могли продавать государству беспилотники, а сейчас их уже более 70, сообщил Федоров.

13 января Федоров с окликалов украинцев приобщался к уничтожению врага собственноручно и создавал FPV-дроны дома.

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