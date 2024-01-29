Совместное производство определенных типов оружия: Украина и Бельгия подписали меморандум

Заместитель Министра обороны Гаврилюк заявил, что этот меморандум очень важен в контексте вопроса развития отечественного ОПК

Фото: Минобороны

Министерство обороны и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности подписали совместный меморандум о взаимопонимании из Минобороны Бельгии. По данным заместителя Министра обороны генерала-лейтенанта Ивана Гаврилюка, этот меморандум дает толчок развитию двусторонних отношений, в том числе в сфере оборонного производства.

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Гаврилюк отметил, что этот меморандум является очень важным в контексте вопроса развития отечественного оборонно-промышленного комплекса, создания совместных предприятий с партнерами, локализации оборонного производства в Украине. Он подчеркнул, что это является одним из украинских приоритетов.

По его словам, меморандум определяет намерения вводить совместные проекты, направленные на рост потенциала и объемов производства украинской оборонной промышленности. Речь идет о планах по совместному производству определенных типов и видов вооружений, организации ремонта, подготовки специалистов и технического персонала.

Фото: Минобороны

Также предусматривается реализация других мероприятий, направленных на развитие в Украине современной оборонной индустрии.

"Украина очень заинтересована в создании совместных предприятий, которые будут функционировать по международным стандартам. Уверен в нашем дальнейшем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве", – подчеркнул Гаврилюк.

28 января Гаврилюк заявил, что в 2023 году Украине удалось нарастить производство техники и вооружения отечественного образца, особенно по отдельным номенклатурам, в то же время амбициозная цель на 2024 год – увеличение производства.

26 декабря 2023 года первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

3 января 2024 стало известно, что Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию, чтобы содействовать обучению украинских летчиков пользованию самолетом американского производства.

4 января стало известно, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

22 января министр обороны Умеров заявил, что Бельгия планирует предоставить 611 млн евро военной помощи Украине в 2024 году.

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