Бельгія у 2024 році планує надати Україні військової допомоги на 611 млн євро — Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Бельгія планує надати 611 млн євро військової допомоги Україні у 2024 році. Про це він повідомив після розмови із бельгійською міністеркою оборони Людивін Дедондер.
За даними очільника Міністерства оборони, окрім понад 600 млн євро військової допомоги Бельгія також має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію українських Сил оборони.
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Також Умєров заявив, що під час розмови із Дедондер вони обговорили останні події на фронті та перспективи оборонної співпраці між нашими країнами.
"Вдячний Бельгії за участь в коаліції військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки льотчиків", – додав він.
- 26 грудня 2023 року перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками в Данії.
- 3 січня 2024 року стало відомо, що Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії, щоб сприяти навчанню українських льотчиків користуванню літаком американського виробництва.
- 4 січня стало відомо, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 в Данію і близько 50 осіб в період з березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.
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