Бельгія у 2024 році планує надати Україні військової допомоги на 611 млн євро — Умєров

Міністр оборони Умєров заявив, що під час розмови зі своєю бельгійською колегою вони обговорили останні події на фронті

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Бельгія планує надати 611 млн євро військової допомоги Україні у 2024 році. Про це він повідомив після розмови із бельгійською міністеркою оборони Людивін Дедондер.

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За даними очільника Міністерства оборони, окрім понад 600 млн євро військової допомоги Бельгія також має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію українських Сил оборони.

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Також Умєров заявив, що під час розмови із Дедондер вони обговорили останні події на фронті та перспективи оборонної співпраці між нашими країнами.

"Вдячний Бельгії за участь в коаліції військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки льотчиків", – додав він.

26 грудня 2023 року перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками в Данії.

3 січня 2024 року стало відомо, що Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії, щоб сприяти навчанню українських льотчиків користуванню літаком американського виробництва.

4 січня стало відомо, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 в Данію і близько 50 осіб в період з березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

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