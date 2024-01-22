Бельгия в 2024 году планирует предоставить Украине военной помощи на 611 млн евро – Умеров

Министр обороны Умеров заявил, что во время разговора со своей бельгийской коллегой они обсудили последние события на фронте

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Бельгия планирует предоставить 611 млн евро военной помощи Украине в 2024 году. Об этом он сообщил после разговора с бельгийским министром обороны Людвин Дедондер.

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По данным главы Министерства обороны, кроме более 600 млн евро военной помощи Бельгия также имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию украинских Сил обороны.

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Также Умеров заявил, что во время разговора с Дедондер они обсудили последние события на фронте и перспективы оборонного сотрудничества между нашими странами.

"Благодарен Бельгии за участие в коалиции военно-воздушных сил, в частности в программе подготовки летчиков", – добавил он.

26 декабря 2023 года первая группа из шести украинских летчиков окончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

3 января 2024 года стало известно, что Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию, чтобы содействовать обучению украинских летчиков пользованию самолетом американского производства.

4 января стало известно, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

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