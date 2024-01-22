Бельгия в 2024 году планирует предоставить Украине военной помощи на 611 млн евро – Умеров
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Бельгия планирует предоставить 611 млн евро военной помощи Украине в 2024 году. Об этом он сообщил после разговора с бельгийским министром обороны Людвин Дедондер.
По данным главы Министерства обороны, кроме более 600 млн евро военной помощи Бельгия также имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию украинских Сил обороны.
Читайте также: Бельгия хочет коллективного решения Запада о конфискации российских активов – Bloomberg
Также Умеров заявил, что во время разговора с Дедондер они обсудили последние события на фронте и перспективы оборонного сотрудничества между нашими странами.
"Благодарен Бельгии за участие в коалиции военно-воздушных сил, в частности в программе подготовки летчиков", – добавил он.
- 26 декабря 2023 года первая группа из шести украинских летчиков окончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.
- 3 января 2024 года стало известно, что Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию, чтобы содействовать обучению украинских летчиков пользованию самолетом американского производства.
- 4 января стало известно, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.
Читайте также: Зеленский встретился с Туском. Польша выделила пакет военной помощи