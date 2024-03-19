300 броневиков и не только. Бельгия готовит самый большой пакет помощи Украине на $450 млн

Бельгия пообещала Украине $665 млн помощи в течение 2024 года. Около половины этой суммы было выделено на дополнительные артиллерийские боеприпасы

Бронемашина LMV (Фото: Армия Inform)

Бельгийское правительство передаст Украине пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут почти три сотни боевых бронированных машин LMV, а также три минных тральщика, передают Belga и Shephard Media со ссылкой на министра обороны страны Людивина Дедондера.

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Данный пакет помощи является частью сотрудничества между Бельгией и Нидерландами, направленного на усиление военного потенциала Украины.

По словам Дедондера, в рамках этой помощи Киев получит артиллерийские снаряды и большое количество бронетехники – 280 бронемашин Iveco LMV Lynx итальянского производства.

В рамках этого сотрудничества Бельгия обеспечит базовое обучение, а Нидерланды — обучение на рабочем месте для украинских экипажей кораблей-минников, пишут журналисты.

Кроме того, сообщается, что Бельгия пообещала предоставить Украине $665 млн военной помощи в течение 2024 года. Около половины этой суммы было выделено на дополнительные артиллерийские боеприпасы.

4 января 2024 года стало известно, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

29 января Министерство обороны и Министерство по стратегическим отраслям промышленности подписали совместный меморандум о взаимопонимании с Минобороны Бельгии. Подробнее – здесь.

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