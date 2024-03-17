У Сумах пролунали вибухи. Монітори писали про бомбування КАБами

Українські моніторингові канали повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб

Суми (Фото: скріншот з відео)

У Сумах вдень 17 березня пролунали вибухи. Про звуки повідомило Суспільне.

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Видання пише, що вибухи було чути близько 15:50.

Українські моніторингові канали, які висвітлюють війну, заявляли про пуски керованих авіаційних бомб по Сумському району.

Командування Повітряних Сил нічого не писало.

Подробиць від військової адміністрації наразі немає.

2 березня внаслідок влучення "шахеда" було зруйновано під'їзд житлового будинку в Одесі. Загинуло 12 людей, серед яких п'ятеро дітей.

6 березня Росія вдарила ракетою по Одесі, коли там перебували Зеленський та президент Греції. Загинули п'ятеро людей.

Внаслідок ракетного удару 15 березня загинула 21 людина. Росія використала підступну тактику подвійного обстрілу – другу ракету запустили по тому самому місцю, коли туди прибули рятувальники. Серед загиблих – колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін та командир батальйону "Цунамі", екс-начальник патрульної поліції області Олександр Гостищєв.

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