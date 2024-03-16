Ракетний удар по Одесі. Кількість загиблих зросла до 21: у лікарні помер рятувальник
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що в Одесі внаслідок російського ракетного удару зросла кількість загиблих до 21 людини.
Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що від поранень загинув ще один працівник ДСНС. Ще понад 70 людей зазнали поранень.
В ОВА зазначали, що станом на ранок 16 березня у медичних закладах залишаються 40 людей, з них 9 — у важкому стані.
Сьогодні у місті та області оголосили жалобу за загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського обстрілу Одеси.
Генпрокурор Андрій Костін наголосив, що Росія вдарила по Одесі двічі – другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару.
- 15 березня близько 11:00 Росія завдала ракетного удару по Одесі.
- Пошкоджено 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та дві пожежні машини.
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