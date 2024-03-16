Ракетний удар 15 березня був наймасовішим за кількістю жертв для Одеси – ОВА

На ранок 16 березня у лікарнях залишаються 40 людей, які постраждали внаслідок атаки

Одеса, 15 березня (Фото: ДСНС)

15 березня Росія завдала ракетного удару по Одесі, який став наймасовішим за кількістю жертв. Внаслідок російської атаки загинули 20 людей, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі. Ще раз висловлюю щирі співчуття родинам загиблих", – зазначив Кіпер.

На ранок 16 березня у лікарнях залишаються 40 людей, які постраждали внаслідок атаки, дев'ятеро з них перебувають у важкому стані.

Одеса, 15 березня (Фото: ДСНС)

Одеса, 15 березня (Фото: ДСНС)

Генпрокурор Андрій Костін наголосив, що Росія вдарила по Одесі двічі – другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару.

15 березня близько 11:00 Росія завдала ракетного удару по Одесі.

Пошкоджено 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та дві пожежні машини.

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