Ракетный удар по Одессе 15 марта был самым массовым по количеству жертв – ОВА

На утро 16 марта в больницах остаются 40 человек, пострадавших в результате атаки

Одесса, 15 марта (Фото: ГСЧС)

15 марта Россия нанесла ракетный удар по Одессе, который стал самым массовым по количеству жертв. В результате российской атаки погибли 20 человек, сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.

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"Сегодня в городе и области объявлен траур по 20 погибшим в результате самого массового по количеству жертв российского теракта в Одессе. Еще раз выражаю искренние соболезнования семьям погибших", – отметил Кипер.

На утро 16 марта в больницах остаются 40 человек, пострадавших в результате атаки, девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Одесса, 15 марта (Фото: ГСЧС)

Одесса, 15 марта (Фото: ГСЧС)

Генпрокурор Андрей Костин отметил, что Россия ударила по Одессе дважды – второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара.

15 марта около 11:00 Россия нанесла ракетный удар по Одессе.

Повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и две пожарные машины.

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