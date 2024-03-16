Ракетный удар по Одессе 15 марта был самым массовым по количеству жертв – ОВА
15 марта Россия нанесла ракетный удар по Одессе, который стал самым массовым по количеству жертв. В результате российской атаки погибли 20 человек, сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.
"Сегодня в городе и области объявлен траур по 20 погибшим в результате самого массового по количеству жертв российского теракта в Одессе. Еще раз выражаю искренние соболезнования семьям погибших", – отметил Кипер.
На утро 16 марта в больницах остаются 40 человек, пострадавших в результате атаки, девять из них находятся в тяжелом состоянии.
Генпрокурор Андрей Костин отметил, что Россия ударила по Одессе дважды – второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара.
- 15 марта около 11:00 Россия нанесла ракетный удар по Одессе.
- Повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и две пожарные машины.
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