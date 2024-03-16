Ракетный удар по Одессе. Количество погибших возросло до 21: в больнице умер спасатель
Одесса, 15 марта (Фото: ГСЧС)

В Министерстве внутренних дел сообщили, что в Одессе в результате российского ракетного удара возросло число погибших до 21 человека.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что от ранений погиб еще один работник ГСЧС. Еще более 70 человек получили ранения.

В ОВА отмечали, что по состоянию на утро 16 марта в медицинских учреждениях остаются 40 человек, из них 9 – в тяжелом состоянии.

Сегодня в городе и области объявили траур по погибшим в результате массового по количеству жертв российских обстрелов Одессы.

Генпрокурор Андрей Костин подчеркнул, что Россия ударила по Одессе дважды – второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара.

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