Ракетный удар по Одессе. Количество погибших возросло до 21: в больнице умер спасатель
В Министерстве внутренних дел сообщили, что в Одессе в результате российского ракетного удара возросло число погибших до 21 человека.
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что от ранений погиб еще один работник ГСЧС. Еще более 70 человек получили ранения.
В ОВА отмечали, что по состоянию на утро 16 марта в медицинских учреждениях остаются 40 человек, из них 9 – в тяжелом состоянии.
Сегодня в городе и области объявили траур по погибшим в результате массового по количеству жертв российских обстрелов Одессы.
Генпрокурор Андрей Костин подчеркнул, что Россия ударила по Одессе дважды – второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара.
- 15 марта около 11:00 Россия нанесла ракетный удар по Одессе.
- Повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и две пожарные машины.
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