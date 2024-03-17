Атака дронів у Одеській області. Пошкоджені законсервовані агропідприємства
Голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер розказав, що внаслідок нічної атаки дронів були пошкоджені два законсервованих агропідприємства на території Одеського району.
Під час атаки росіяни використали 16 дронів-камікадзе типу Shahed, більшість із них вдалося знищити. Повітряні сили в ранковому зведенні повідомили про збиття 14 дронів, Кіпер уточнив, що 13 із них збили в небі над Одеською областю, ще один – на підльоті в Миколаївській області.
"Росіяни випустили "шахеди" з тимчасово окупованого Криму. Протягом трьох годин тривала напружена бойова робота сил ППО: безпілотники заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житловими будинками і промисловими кварталами Одеси. На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталися руйнування промислових будівель", – йдеться в повідомленні Кіпера.
Пожежі до ранку ліквідували, люди не постраждали.
- З початку березня Одеса тричі зазнала жорстоких ударів з боку Росії.
- 2 березня внаслідок влучання "шахеда" був зруйнований під'їзд житлового будинку в Одесі. Загинули 12 людей, серед яких п'ятеро дітей.
- 6 березня Росія вдарила ракетою по Одесі, коли там були Зеленський і президент Греції. Загинули п'ятеро людей.
- Внаслідок ракетного удару 15 березня загинула 21 людина. Росія використала підступну тактику подвійного обстрілу – другу ракету запустили по тому ж місцю, коли туди прибули рятувальники. Серед загиблих – колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін та командир батальйону "Цунамі", ексначальник патрульної поліції області Олександр Гостіщев.