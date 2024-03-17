Атака дронів у Одеській області. Пошкоджені законсервовані агропідприємства

Голова Одеської області розказав, як відбивали атаку дронів уночі. Вони три години заходили з моря й маневрували над Одесою

Ілюстративне фото. Джерело: ДСНС в Одеській області

Голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер розказав, що внаслідок нічної атаки дронів були пошкоджені два законсервованих агропідприємства на території Одеського району.

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Під час атаки росіяни використали 16 дронів-камікадзе типу Shahed, більшість із них вдалося знищити. Повітряні сили в ранковому зведенні повідомили про збиття 14 дронів, Кіпер уточнив, що 13 із них збили в небі над Одеською областю, ще один – на підльоті в Миколаївській області.

"Росіяни випустили "шахеди" з тимчасово окупованого Криму. Протягом трьох годин тривала напружена бойова робота сил ППО: безпілотники заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житловими будинками і промисловими кварталами Одеси. На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталися руйнування промислових будівель", – йдеться в повідомленні Кіпера.

Пожежі до ранку ліквідували, люди не постраждали.