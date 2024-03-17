Атака дронів у Одеській області. Пошкоджені законсервовані агропідприємства
Ілюстративне фото. Джерело: ДСНС в Одеській області

Голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер розказав, що внаслідок нічної атаки дронів були пошкоджені два законсервованих агропідприємства на території Одеського району.

Під час атаки росіяни використали 16 дронів-камікадзе типу Shahed, більшість із них вдалося знищити. Повітряні сили в ранковому зведенні повідомили про збиття 14 дронів, Кіпер уточнив, що 13 із них збили в небі над Одеською областю, ще один – на підльоті в Миколаївській області.

"Росіяни випустили "шахеди" з тимчасово окупованого Криму. Протягом трьох годин тривала напружена бойова робота сил ППО: безпілотники заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житловими будинками і промисловими кварталами Одеси. На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталися руйнування промислових будівель", – йдеться в повідомленні Кіпера.

Пожежі до ранку ліквідували, люди не постраждали.

  • З початку березня Одеса тричі зазнала жорстоких ударів з боку Росії.
  • 2 березня внаслідок влучання "шахеда" був зруйнований під'їзд житлового будинку в Одесі. Загинули 12 людей, серед яких п'ятеро дітей.
  • 6 березня Росія вдарила ракетою по Одесі, коли там були Зеленський і президент Греції. Загинули п'ятеро людей.
  • Внаслідок ракетного удару 15 березня загинула 21 людина. Росія використала підступну тактику подвійного обстрілу – другу ракету запустили по тому ж місцю, коли туди прибули рятувальники. Серед загиблих – колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін та командир батальйону "Цунамі", ексначальник патрульної поліції області Олександр Гостіщев.
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