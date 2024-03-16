Росія запустила ударні дрони. Йде бойова робота в Одеській області

Одеська область знову потерпає від російських атак

Полювання на шахеді (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

Пізно ввечері 16 березня Росія вчергове запустила по Україні ударні безпілотники. Сили оборони півдня повідомили, що триває бойова робота в Одеській області.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

О 23:24 Повітряні сили повідомили про рух російських дронів із Чорного моря у напрямку Одеси.

О 23:35 Сили оборони півдня проінформували про бойову роботу по БпЛА.

Водночас наразі також є ракетна небезпека для Чернігівської та Полтавської областей.

15 березня близько 11:00 Росія завдала кількох поспіль ракетних ударів по Одесі. Другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару, тому серед жертв є рятувальники, медики та поліцейські.

Станом на 16 березня відомо про 21 загиблого.

Читайте також: Ракетний удар 15 березня був наймасовішим за кількістю жертв для Одеси – ОВА