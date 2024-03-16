Россия запустила ударные дроны. Идет боевая работа в Одесской области

Одесская область снова страдает от российских атак

Полювання на шахеди (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

Поздно вечером 16 марта Россия в очередной раз запустила по Украине ударные беспилотники. Силы обороны юга сообщили, что идет боевая работа в Одесской области.

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В 23:24 Воздушные силы сообщили о движении российских дронов из Черного моря в направлении Одессы.

В 23:35 Силы обороны юга проинформировали о боевой работе по БпЛА.

Одновременно с этим также есть ракетная опасность для Черниговской и Полтавской областей.

15 марта около 11:00 Россия нанесла несколько подряд ракетных ударов по Одессе. Второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара, поэтому среди жертв есть спасатели, медики и полицейские.

По состоянию на 16 марта известно о 21 погибшем.

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