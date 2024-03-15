Одеса. Загиблих вже 20, серед них є цивільні, медики, поліцейські та рятувальники
Унаслідок російського ракетного удару по Одесі станом на вечір 15 березня відомо вже про 20 загиблих. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Він наголосив, що цифри постійно змінюються, але на момент ефіру, о 18:20, було відомо про 20 жертв і 75 потерпілих.
16 березня в Одеській області оголошено днем жалоби за загиблими, серед яких є цивільні, медики, поліцейські та рятувальники.
За словами Кіпера, наразі у лікарні перебувають близько 40 осіб, дев’ять або десять із них – у важкому стані.
Він зазначив, що рятувальна операція на місці ракетних ударів вже на стадії завершення.
Генпрокурор Андрій Костін наголосив, що Росія вдарила по Одесі двічі – другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару.
Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- Близько 11:00 Росія завдала ракетного удару по Одесі.
- Пошкоджено 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та дві пожежні машини.
- Також сьогодні Росія вдарила з С-300 по Золочеву Харківської області. Знищено приміщення гуртожитку та дві швидких.