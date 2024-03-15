Одесса. Погибших уже 20, среди них – гражданские, медики, полицейские и спасатели
В результате российского ракетного удара по Одессе по состоянию на вечер 15 марта известно уже о 20 погибших. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Он подчеркнул, что цифры постоянно меняются, но на момент эфира, в 18:20, было известно о 20 жертвах и 75 пострадавших.
16 марта в Одесской области объявлен днем траура по погибшим, среди которых гражданские, медики, полицейские и спасатели.
По словам Кипера, в настоящее время в больнице находятся около 40 человек, девять или десять из них – в тяжелом состоянии.
Он отметил, что спасательная операция на месте ракетных ударов уже на стадии завершения.
Генпрокурор Андрей Костин подчеркнул, что Россия ударила по Одессе дважды – второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара.
Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
- Около 11:00 Россия нанесла ракетный удар по Одессе.
- Повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и две пожарные машины.
- Также сегодня Россия ударила из С-300 по Золочеву Харьковской области. Уничтожены помещения общежития и две скорых.