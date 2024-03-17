Атака дронов в Одесской области. Повреждены неработающие агропредприятия

Глава Одесской области рассказал, как отбивали атаку дронов ночью. Они три часа заходили с моря и маневрировали над Одессой

Иллюстративная фотография. Источник: ГСЧС в Одесской области

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер рассказал, что в результате ночной атаки дронов были повреждены два законсервированных агропредприятия на территории Одесского района.

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Во время атаки россияне использовали 16 дронов-камикадзе типа Shahed, большинство из них удалось уничтожить. Воздушные силы в утренней сводке сообщили о сбитии 14 дронов , Кипер уточнил, что 13 из них сбили в небе над Одесской областью, еще один – на подлете в Николаевской области.

"Россияне выпустили "шахеды" с временно оккупированного Крыма. В течение трех часов продолжалась напряженная боевая работа сил ПВО: беспилотники заходили с акватории Черного моря и маневрировали между жилыми домами и промышленными кварталами Одессы. К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятий. Там вспыхнули пожары, произошли разрушения промышленных зданий", — говорится в сообщении Кипера.

Пожары до утра ликвидировали, люди не пострадали.