Атака дронов в Одесской области. Повреждены неработающие агропредприятия
Глава Одесской областной администрации Олег Кипер рассказал, что в результате ночной атаки дронов были повреждены два законсервированных агропредприятия на территории Одесского района.
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Во время атаки россияне использовали 16 дронов-камикадзе типа Shahed, большинство из них удалось уничтожить. Воздушные силы в утренней сводке сообщили о сбитии 14 дронов, Кипер уточнил, что 13 из них сбили в небе над Одесской областью, еще один – на подлете в Николаевской области.
"Россияне выпустили "шахеды" с временно оккупированного Крыма. В течение трех часов продолжалась напряженная боевая работа сил ПВО: беспилотники заходили с акватории Черного моря и маневрировали между жилыми домами и промышленными кварталами Одессы. К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятий. Там вспыхнули пожары, произошли разрушения промышленных зданий", — говорится в сообщении Кипера.
Пожары до утра ликвидировали, люди не пострадали.
- С начала марта Одесса трижды пострадала от жестоких ударов со стороны России.
- 2 марта в результате попадания "шахеда" был разрушен подъезд жилого дома в Одессе. Погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.
- 6 марта Россия ударила ракетой по Одессе, когда там находился Зеленский и президент Греции. Погибли пять человек.
- В результате ракетного удара 15 марта погиб 21 человек. Россия использовала коварную тактику двойного обстрела – вторую ракету запустили по тому же месту, когда туда прибыли спасатели. Среди погибших – бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин и командир батальона "Цунами", экс-начальник патрульной полиции области Александр Гостищев.