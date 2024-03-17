Росіяни атакували Одеську область "шахедами", вдалося збити 14 з 16 – зведення ЗСУ
У ніч проти 17 березня росіяни атакували Одеську область 16 безпілотниками типу Shahed, 14 з них вдалося збити. На фронті за добу відбулося 58 бойових зіткнень, повідомили в командуванні Повітряних сил та Генеральному штабі Збройних Сил України в ранковому зведенні.
На Куп’янському напрямку ворог не наступав.
На Лиманському напрямку відбита одна атака в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.
На Бахмутському напрямку відбито п'ять атак у районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.
На Авдіївському напрямку відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де росіяни 28 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських військ у районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку було два штурми українських позицій.
Протягом доби росіяни завдали шість ракетних та 62 авіаційних удари, здійснили 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Зокрема, російські окупанти ударили п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині.
Росіяни протягом доби втратили понад 1000 солдатів.