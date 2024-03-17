Россияне атаковали Одесскую область "шахедами", удалось сбить 14 из 16 – сводка ВСУ

В ночь на воскресенье россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Ситуация на фронте остается тяжелой

Охота на "шахеды" (Фото - Анатолий Штефан, Facebook)

В ночь на 17 марта россияне атаковали Одесскую область 16 беспилотниками типа Shahed, 14 из них удалось сбить. На фронте за сутки произошло 58 боевых столкновений, сообщили в командовании Воздушных сил и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в утренней сводке.

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На Северском и Слобожанском направлениях в районах населенных пунктов Старая Гута и Бруски Сумской области украинские военные пресекли две попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника.

На Купянском направлении враг не наступал.

На Лиманском направлении отражена одна атака в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении отражены пять атак в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и восточнее Часова Яра Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области, где россияне 28 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении враг четырежды атаковал позиции украинских войск в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении было два штурма украинских позиций.

В течение суток россияне нанесли шесть ракетных и 62 авиационных удара, совершили 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В частности, российские оккупанты ударили пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой областям, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговской области.

Россияне за сутки потеряли более 1000 солдат.

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