В Сумах прогремели взрывы. Мониторы писали о бомбежке КАБами

Украинские мониторинговые каналы сообщали о пусках управляемых авиационных бомб

Сумы (Фото: скриншот с видео)

В Сумах днем 17 марта раздались взрывы. О звуках сообщило Суспильне.

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Издание пишет, что взрывы были слышны около 15:50.

Украинские мониторинговые каналы, которые освещают войну, заявляли о пусках управляемых авиационных бомб по Сумскому району.

Командование Воздушных сил ничего не писало.

Подробностей от военной администрации пока нет.

2 марта в результате попадания "шахеда" был разрушен подъезд жилого дома в Одессе. Погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.

6 марта Россия ударила ракетой по Одессе, когда там находились Зеленский и президент Греции. Погибли пять человек.

В результате ракетного удара 15 марта погиб 21 человек. Россия использовала коварную тактику двойного обстрела – вторую ракету запустили по тому же месту, когда туда прибыли спасатели. Среди погибших – бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин и командир батальона "Цунами", экс-начальник патрульной полиции области Александр Гостищев.

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