В Сумах прогремели взрывы. Мониторы писали о бомбежке КАБами
В Сумах днем 17 марта раздались взрывы. О звуках сообщило Суспильне.
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Издание пишет, что взрывы были слышны около 15:50.
Украинские мониторинговые каналы, которые освещают войну, заявляли о пусках управляемых авиационных бомб по Сумскому району.
Командование Воздушных сил ничего не писало.
Подробностей от военной администрации пока нет.
- 2 марта в результате попадания "шахеда" был разрушен подъезд жилого дома в Одессе. Погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.
- 6 марта Россия ударила ракетой по Одессе, когда там находились Зеленский и президент Греции. Погибли пять человек.
- В результате ракетного удара 15 марта погиб 21 человек. Россия использовала коварную тактику двойного обстрела – вторую ракету запустили по тому же месту, когда туда прибыли спасатели. Среди погибших – бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин и командир батальона "Цунами", экс-начальник патрульной полиции области Александр Гостищев.
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