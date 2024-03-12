Окупанти вдарили по прикордонню Сумщини – поранено п'ятеро дітей

Били з артилерії, мінометів, гелікоптерів та КАБами з літака

Російський Су-24 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники били по прикордонню Сумської області: внаслідок ударів поранено п'ятеро дітей та один чоловік. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

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Унаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро дітей у Великописарівській громаді. За даними ОВА, окупанти здійснили обстріл з артилерії (60 вибухів), мінометів (11 вибухів), з гелікоптерів некерованими авіаракетами (43 вибухи), а також скинули керовані авіабомби з літаків (16 вибухів).

У Миропільській громаді окупанти били з артилерії (2 вибухи) та міномету (6 вибухів) – унаслідок мінометного обстрілу отримав поранення місцевий мешканець, пише обладміністрація.

Загалом, за день окупанти обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумщини 82 рази, зафіксовано 383 вибухи, підсумовують у повідомленні.

Велика Писарівка розташована приблизно у 3 км від російсько-українського кордону:

20 лютого окупанти поцілили дроном з вибухівкою по житловому будинку в Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок атаки загинули п’ять мирних мешканців – усі вони були членами однієї родини.

26 лютого російська окупаційна армія обстріляла Сумську область, внаслідок чого загинуло подружжя.

Вночі 4 березня на півночі Сумської області загарбники застосували небезпечні боєприпаси – кулькові осколкові авіабомби ШОАБ-0,5.

Вдень 7 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого постраждала людина та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

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