Росіяни обстріляли Сумську область. Вбили подружжя, яке перебувало вдома – відео
В ніч проти 26 лютого російська окупаційна армія обстріляла Сумську область, внаслідок чого загинуло подружжя. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
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Місцеві жителі заявляли про чотири звуки вибухів, які пролунали близько 02:00 ночі. Влада Сумщини згодом підтвердила, зазначивши, що ворог застосував чотири керовані авіаційні бомби.
За попередніми даними, внаслідок авіаудару загинуло подружжя, яке перебувало вдома. Зруйнований один приватний житловий будинок, ще п'ять — пошкоджені.
На місці працюють усі необхідні служби.
- В ніч проти 25 лютого та зранку Росія спрямувала на Україну ударні безпілотники, низка вибухів пролунала у Хмельницькій області, у Київській – працювала протиповітряна оборона.
- Згодом стало відомо, що на Хмельниччині пошкоджено об'єкт інфраструктури.
- Ввечері того самого дня Росія обстріляла ракетами та дронами Дніпропетровські та Харківську області. У Дніпрі є пошкодження приватного сектора та поранені.
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