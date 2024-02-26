Росіяни обстріляли Сумську область. Вбили подружжя, яке перебувало вдома – відео

Скриншот

В ніч проти 26 лютого російська окупаційна армія обстріляла Сумську область, внаслідок чого загинуло подружжя. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Місцеві жителі заявляли про чотири звуки вибухів, які пролунали близько 02:00 ночі. Влада Сумщини згодом підтвердила, зазначивши, що ворог застосував чотири керовані авіаційні бомби.

За попередніми даними, внаслідок авіаудару загинуло подружжя, яке перебувало вдома. Зруйнований один приватний житловий будинок, ще п'ять — пошкоджені.

На місці працюють усі необхідні служби.

В ніч проти 25 лютого та зранку Росія спрямувала на Україну ударні безпілотники, низка вибухів пролунала у Хмельницькій області, у Київській – працювала протиповітряна оборона.

Згодом стало відомо, що на Хмельниччині пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Ввечері того самого дня Росія обстріляла ракетами та дронами Дніпропетровські та Харківську області. У Дніпрі є пошкодження приватного сектора та поранені.

Читайте також: Росія атакувала "Іскандерами", Х-59, Х-31П та "шахедами". Збили три ракети та дев'ять БпЛА