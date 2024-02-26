Росіяни обстріляли Сумську область. Вбили подружжя, яке перебувало вдома – відео
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В ніч проти 26 лютого російська окупаційна армія обстріляла Сумську область, внаслідок чого загинуло подружжя. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Місцеві жителі заявляли про чотири звуки вибухів, які пролунали близько 02:00 ночі. Влада Сумщини згодом підтвердила, зазначивши, що ворог застосував чотири керовані авіаційні бомби.

За попередніми даними, внаслідок авіаудару загинуло подружжя, яке перебувало вдома. Зруйнований один приватний житловий будинок, ще п'ять — пошкоджені.

На місці працюють усі необхідні служби.

  • В ніч проти 25 лютого та зранку Росія спрямувала на Україну ударні безпілотники, низка вибухів пролунала у Хмельницькій області, у Київській – працювала протиповітряна оборона.
  • Згодом стало відомо, що на Хмельниччині пошкоджено об'єкт інфраструктури.
  • Ввечері того самого дня Росія обстріляла ракетами та дронами Дніпропетровські та Харківську області. У Дніпрі є пошкодження приватного сектора та поранені.

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