Россияне обстреляли Сумскую область. Убили супругов, которые находились дома – видео

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В ночь на 26 февраля российская оккупационная армия обстреляла Сумскую область, в результате чего погибли супруги. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

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Местные жители заявляли о четырех звуках взрывов, которые раздались около 2 часов ночи. Власти Сумской области впоследствии подтвердили, отметив, что враг применил четыре управляемых авиационных бомбы.

По предварительным данным, в результате авиаудара погибли супруги, находившиеся дома. Разрушен один частный жилой дом, еще пять – повреждены.

На месте работают все необходимые службы.

В ночь на 25 февраля и утром Россия направила в Украину ударные беспилотники, ряд взрывов раздался в Хмельницкой области, в Киевской – работала противовоздушная оборона.

Впоследствии стало известно, что в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры.

Вечером того же дня Россия обстреляла ракетами и дронами Днепропетровскую и Харьковскую области. В Днепре есть повреждения частного сектора и раненые.

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