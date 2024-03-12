Оккупанты ударили по приграничью Сумской области – ранены пятеро детей

Били из артиллерии, минометов, вертолетов и КАБами с самолета

Российский Су-24 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российские захватчики били по приграничью Сумской области: в результате ударов ранены пятеро детей и один мужчина. Об этом сообщила областная военная администрация.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В результате обстрела ранения получили пятеро детей в Великописаревской общине. По данным ОВА, оккупанты совершили обстрел из артиллерии (60 взрывов), минометов (11 взрывов), с вертолетов неуправляемыми авиаракетами (43 взрыва), а также сбросили управляемые авиабомбы с самолетов (16 взрывов).

В Миропольской общине оккупанты били из артиллерии (2 взрыва) и миномета (6 взрывов) – в результате минометного обстрела получил ранения местный житель, пишет обладминистрация.

Всего за день оккупанты обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области 82 раза, зафиксировано 383 взрыва, заключают в сообщении.

Большая Писаревка находится в около 3 км от российско-украинской границы:

20 февраля оккупанты попали дроном со взрывчаткой по жилому дому в Новослободской общине Конотопского района. В результате атаки погибли пять мирных жителей – все они были членами одной семьи.

26 февраля российская оккупационная армия обстреляла Сумскую область, в результате чего погибли супруги.

Ночью 4 марта на севере Сумской области захватчики применили опасные боеприпасы – шариковые осколочные авиабомбы ШОАБ-0,5.

Днем 7 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, в результате чего пострадал человек и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Читайте также: Россияне ударили "Градами" по приграничной Сумской области: погиб человек, есть раненый